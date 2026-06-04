Las reacciones tras el deceso del periodista Arnunlfo Agustín Guzmán

El periodista y director general de Radio Sonora falleció este jueves 4 de junio.
OTRAS NOTICIAS: Muere el periodista Arnulfo Agustín Guzman, director general de Radio Sonora
Durante la madrugada de este jueves 4 de junio, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, periodista y director general de Radio Sonora, quien habría fallecido debido a una enfermedad, según informaron sus compañeros de trabajo durante una transmisión radial.
Ante la lamentable pérdida, varias instituciones se han pronunciado en redes sociales para dar sus condolencias.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se solidarizó con la familia del comunicador ya que este habría pertenecido a dicha institución con el cargo de Mayor y combinó la labor de socorrista junto al periodismo, dejando una huella de compromiso, entrega y vocación.
Asimismo, Bomberos Municipales Departamentales, lamentaron la partida del director de radio.
La Policía Nacional Civil también presentó sus condolencias, describiendo a Guzmán como un amigo de la institución.
El Instituto Nacional de Bosques compartió una esquela donde también lamentaron el fallecimiento del director.
El periodista y director será llevado a Capillas Señoriales, zona 9, desde las 14:00 horas.