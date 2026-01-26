Autoridades de inteligencia habrían alertado días antes los motines en cárceles

-

Las advertencias cobran relevancia tras los motines y las represalias contra agentes de la PNC, mientras inteligencia recalcó que su labor es informativa y no operativa.

"Había alertas que no tenían más de una semana de haberse trasladado", afirmaron autoridades de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), al confirmar que existían advertencias sobre posibles motines en centros carcelarios, antes de los hechos registrados el pasado sábado 17 de enero.

DIGICI enfatizó que “el trabajo de inteligencia, todos los días, salva muchas vidas”. (Foto: Bancada Vos)

Durante una citación en el Congreso, el pasado 20 de enero, el subdirector de DIGICI, Rony Ibáñez, y el jefe de Inteligencia, Alexander Estrada, explicaron que la institución mantiene un monitoreo permanente de amenazas y que "nosotros generamos alerta y esa información se traslada a los principales usuarios, que es el Ministerio de Gobernación". expresaron.

Alertas

Al ser consultados sobre el contenido de estos informes, las autoridades evitaron brindar detalles específicos, pero ratificaron la existencia de informes previos. "Por tema de confidencialidad, lo único que puedo decir es que se generaron alertas de inteligencia", señaló Estrada, quien recalcó que las alertas eran recientes previo a los disturbios.

Según lo expuesto dichas advertencias estaban vinculadas a riesgos concretos en el sistema penitenciario. "La alerta iba en el sentido de posibles motines que se podrían dar en los centros carcelarios", indicaron.

Las autoridades detallaron que la información producida por DIGICI es canalizada y analizada de forma interinstitucional, ya que "estas alertas se canalizan al ministro de Gobernación, al viceministro y se analizan también con la Policía Nacional Civil".

Motines

El contexto de estas alertas cobra relevancia tras los motines registrados en distintos centros carcelarios el sábado 17 de enero, los cuales fueron seguidos por represalias violentas contra agentes de la PNC el domingo 18 de enero, en medio de operativos de control y requisas impulsadas por el Ejecutivo, lo que incrementó la tensión en materia de seguridad pública.

DIGICI subrayó que su función se limita a la producción de inteligencia estratégica, dado que "desde el marco legal, Digici no tiene capacidad operativa para prevenir, solo para producir inteligencia", por lo que las acciones de contención corresponden a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades destacaron la coordinación con otras instituciones y remarcaron que trabajan de forma permanente con la Policía Nacional Civil y con agencias de inteligencia homólogas, al tiempo que enfatizaron que "el trabajo de inteligencia, todos los días, salva muchas vidas".

Violencia política

Por su parte el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, advirtió que los recientes hechos de violencia registrados en el país responden a represalias de estructuras criminales tras las acciones de control implementadas en centros carcelarios, y alertó que el escenario podría escalar hacia situaciones aún más complejas, incluso de violencia política.

"Por el momento le puedo decir que pueden venir situaciones muy complejas, puede venir hasta un tema de violencia política... es sumamente complicado, porque puede venir realmente a violentar la tranquilidad del país" expresó.