Intento de asalto deja a un hombre herido en la zona 4 de Mixco

El hombre fue atendido por Bomberos Voluntarios tras haber sido golpeado por los delincuentes.
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Este jueves 25 de junio se reportó un intento de asalto en la 2 avenida y 12 calle, en zona 4 de Mixco, que dejó a un hombre herido.
Victor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que la víctima relató que habría sido golpeado con la estructura del arma de fuego.
Los socorristas atendieron al hombre luego de que intentaran despojarlo metros antes de donde fue localizado.
Ante este hecho, la Policía Nacional Civil arribó a la escena para realizar las diligencias correspondientes.