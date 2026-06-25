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Intento de asalto deja a un hombre herido en la zona 4 de Mixco

  • Por Reychel Méndez
25 de junio de 2026, 13:52
El hombre resultó herido con arma de fuego luego que trataran de despojarlo de sus pertenencias. (Foto: CVB)

El hombre resultó herido con arma de fuego luego que trataran de despojarlo de sus pertenencias. (Foto: CVB)

El hombre fue atendido por Bomberos Voluntarios tras haber sido golpeado por los delincuentes.

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Este jueves 25 de junio se reportó un intento de asalto en la 2 avenida y 12 calle, en zona 4 de Mixco, que dejó a un hombre herido.

Victor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que la víctima relató que habría sido golpeado con la estructura del arma de fuego.

Los socorristas atendieron al hombre luego de que intentaran despojarlo metros antes de donde fue localizado.

Ante este hecho, la Policía Nacional Civil arribó a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones del caso continúan desarrollándose. (Foto: CVB)
Las investigaciones del caso continúan desarrollándose. (Foto: CVB)

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