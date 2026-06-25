Cancillería reporta a 28 guatemaltecos a salvo tras terremotos de Venezuela

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La cancillería informó que se tiene conocimiento de al menos 28 guatemaltecos residentes en Venezuela, de los cuales, todos se han reportado a salvo.

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El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que golpearon el 24 de junio a ese país y que han dejado al menos 164 personas fallecidas y miles de heridos, siendo el estado de La Guaira una de las zonas más golpeadas.

La Cancillería informó que tiene conocimiento de 28 ciudadanos guatemaltecos residentes en Venezuela, y hasta el momento no se ha recibido ningún reporte de connacionales afectados por la emergencia.

Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante de la situación y la red consular se encuentra disponible para brindar asistencia y protección a los guatemaltecos en el exterior en caso de ser necesario.

Los sismos que sacudieron Venezuela se registraron con magnitudes de 7.2 y 7.5, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 18:04 horas (local), seguido casi un minuto después por un segundo sismo de mayor intensidad, lo que provocó graves daños estructurales, cortes de energía y pánico entre la población en varias regiones del país.