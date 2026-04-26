Inter de Milán empata ante el Torino, pero sigue cerca del Scudetto

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El Inter de Milán, que acaricia el título de campeón de la Serie A, sufrió un pequeño tropiezo en ese camino hacia el Scudetto al empatar 2-2 en el campo del Torino, este domingo en la 34ª jornada, aunque sigue contando con una gran ventaja.

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El Nápoles (2º), que goleó a la Cremonese por 4-0 el viernes, reduce de doce a diez puntos su desventaja respecto al Inter, pero con cuatro partidos por jugarse -un máximo de 12 puntos- su misión de revalidar el título italiano parece imposible.

Esa victoria del Nápoles había evitado cualquier posibilidad matemática de que el Inter fuera campeón este domingo.

Los Nerazzurri pueden serlo, ya sin depender de nadie, el domingo de la próxima semana cuando reciban al Parma en el estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda.

2 gol a testa in #TorinoInter pic.twitter.com/Tnvt1j9YGu — Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2026

En su desplazamiento al campo del Torino, el Inter llegó a ir dominando 2 a 0 en el marcador, con dos tantos de cabeza, de Marcus Thuram (23') y Yann Aurel Bisseck (61'), en ambos casos con balones servidos por Federico Dimarco.

El Torino, decimotercero de la Serie A, pudo reaccionar después e igualó gracias al argentino Gio Simeone (70') y a un penal transformado por el croata Nikola Vlasic (79').

Unas horas antes, el Como, revelación de esta temporada italiana, cortó su crisis en pleno esprint final de la carrera por clasificarse a la próxima Liga de Campeones, ganando 2-0 en el campo del Génova.

Los tantos de esta victoria fueron conseguidos por el griego Tasos Douvikas (minuto 10) y por el senegalés criado en España Assane Diao (68').