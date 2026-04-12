Inter supera al Como en un partidazo y se afianza en la cima de la liga italiana

-

El Inter de Milán aprovechó los tropiezos del Milan y el Nápoli para adueñarse de la cima de la Serie A, tras un sufrido triunfo 4-3 en su visita al Como.

OTRAS NOTICIAS: El Manchester City aplasta al Chelsea y mete presión al Arsenal

Con el triunfo, el equipo de Cristian Chivu llegó a 75 puntos y saca nueve de ventaja sobre el Nápoli y 12 sobre los rossoneri, a seis jornadas del cierre del curso.

El Como sorprendió de entrada y golpeó dos veces antes del descanso. Primero marcó Álex Valle y luego Nico Paz amplió al 45, tras un saque largo del portero Jean Butez que tomó mal parada a la defensa y al arquero Yann Sommer.

Sin su capitán Lautaro Martínez, ausente por lesión, el Inter reaccionó de inmediato por medio de Marcus Thuram descontó al 45+1 con un remate de tacón tras centro de Nicolò Barella.

DOMENICA SERA SHOW



Powered by Coca Cola pic.twitter.com/6eNTEg6N2D — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 12, 2026

El empate llegó al 49, cuando Thuram aprovechó un error entre Marc-Oliver Kempf y Butez para definir con una vaselina. El golpe fue letal para el equipo de Fábregas, que se desordenó y lo pagó caro.

Ahí apareció Denzel Dumfries con un doblete de cabeza (58 y 72) para darle vuelta al partido y encaminar la victoria nerazzurra.

La remontada vale medio título para los nerazzurri. (Foto: AFP)

El Como no bajó los brazos y su capitán Lucas Da Cunha descontó de penal al 89, pero ya no le alcanzó el tiempo para conseguir rescatar al menos un punto. El Inter resiste en lo más alto y deja claro que tiene el título al alcance de la mano.