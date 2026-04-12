El Manchester City aplasta al Chelsea y mete presión al Arsenal

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El Manchester City aplastó 3-0 al Chelsea este domingo en Londres, con dos asistencias de Rayan Cherki, y mete gran presión sobre el líder de la Premier League, el Arsenal, derrotado la víspera por el Bournemouth.

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El equipo de Pep Guardiola, segundo con 64 puntos, está en condiciones de igualar al Arsenal (1º, 70 pts) si gana al líder el próximo domingo en casa y al Crystal Palace en su partido aplazado.

El Arsenal había abierto la puerta el sábado al perder 2-1 en casa contra el Bournemouth, y su perseguidor se ha colado de lleno en la batalla por el título con la ayuda de Cherki, autor de dos asistencias para Nico O'Reilly (51') y Marc Guéhi (57').

"¿Lo estás viendo, Arsenal?", cantaron los aficionados visitantes en Stamford Bridge tras el tercer gol, obra de Jérémy Doku (68').

El ambiente es mucho más sombrío en el Chelsea (6º, 48 pts) tras esta cuarta derrota en cinco partidos de liga.

La quinta y última plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones, actualmente en manos del Liverpool (5º, 52 pts), se aleja a seis jornadas del final.

Los Blues de Liam Rosenior se mostraron mucho más peligrosos que el City en la primera parte: Gianluigi Donnarumma se salvó gracias a un fuera de juego en un gol de Marc Cucurella (16'), se vio obligado a realizar una gran parada a un disparo de Pedro Neto (19') y a salir a los pies de Joao Pedro (33'), entre otras acciones.

A statement win.@ManCity's 3-0 victory over Chelsea closes the gap to leaders Arsenal to six points pic.twitter.com/PIeYetqRRC — Premier League (@premierleague) April 12, 2026

Pero a la vuelta del descanso, la dinámica se invirtió de forma brusca, con las primeras grandes ocasiones para Erling Haaland y Cherki (47').

Cuatro minutos después, el número 10 francés se deshizo de un defensa con un recorte y sirvió un centro perfecto para Nico O'Reilly, que conectó un cabezazo tras zafarse de la marca de Andrey Santos (51', 1-0).

El exjugador del Lyon, de 22 años, repitió con un pase luminoso para Marc Guéhi (57'), otro defensa goleador, después de un bonito eslalon frente al área.

El gol de la sentencia llegó a partir de un saque con la mano del portero Robert Sánchez hacia Moisés Caicedo, bien presionado por Doku, que marcó su segundo tanto de la temporada en liga, cinco meses después del primero (68').