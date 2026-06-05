Una familia pierde a tres de sus integrantes por intoxicación por monóxido de carbono

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El progenitor de los fallecidos fue trasladado a un centro asistencial.

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Tres integrantes de una familia fallecieron la noche del jueves 4 de junio en el interior de una vivienda, ubicada en el kilómetro 281 de la ruta interamericana, en jurisdicción del caserío Río San Juan del municipio de San Rafael Pétzal.

Los fallecidos fueron identificados como; Elvis Domingo, de 16 años, Leticia Méndez Velásquez, de 15 y su hermano menor Cesar Méndez Velásquez, de 8, quienes habrían perdido la vida tras inhalar monóxido de carbono.

Cuerpos de bomberos lograron encontrar con vida al progenitor de los menores, quien fue trasladado a un centro asistencial. El hombre fue identificado como Cesar Méndez Sales, de 40 años.

Vecinos y familiares acudieron al lugar, donde encontraron a las víctimas sin vida. (Foto: Cortesía)

Según vecinos, fue un familiar el que realizó el hallazgo, ya que escuchó que el vehículo se mantuvo encendido dentro de esta casa, por lo que al ver que ya eran más de las 22:30 horas, fue a tocar la puerta y nadie le respondió.

Vecinos y familiares, estuvieron llamando y continuaron tocando la puerta, mientras que otros dieron aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes al acudir localizaron a las víctimas y al revisarle los signos vitales, establecieron que habían tres fallecidos y una persona inconsciente.

Los agentes dieron a conocer, que el lugar es bastante cerrado y que esta familia mantuvo encendido el vehículo por un tiempo prolongado, aunque las autoridades confirmarán las causas del fallecimiento.