Inundación afecta varias viviendas en San Juan Chamelco

Varias viviendas fueron afectadas por una inundación súbita en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Al menos cuatro viviendas resultaron con daños y varias familias fueron afectadas, luego que se registrara una inundación súbita en Alta Verapaz.

El hecho ocurrió en la aldea Lama, del municipio de San Juan Chamelco, según el reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

ALTA VERAPAZ. Se registra inundación súbita en 4 viviendas de la aldea Lama, San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Autoridades municipales mantienen monitoreo en el área.

Fuente: Matías Figueroa, delegada departamental de Alta Verapaz. pic.twitter.com/O0O69LgSvM — CONRED (@ConredGuatemala) October 25, 2020

Medios locales reportaron que debido a las fuertes lluvias, el río Caquipec se desbordó, afectando varias comunidades, entre ellas Caquipec y la aldea Lama, la cual quedó incomunicada.

Hasta el momento no ha sido necesario evacuar familias, sin embargo, algunos vehículos, principalmente motocicletas, quedaron atrapadas entre el agua y otros no han podido salir de la localidad porque no hay paso.