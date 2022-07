Las críticas persiguen a Rubí y esta noche se dudaba si seguiría o no en La Academia

De nueva cuenta, Rubí falló en el escenario y recibió una lluvia de drásticas críticas.

Rubí, una de las académicas más queridas en redes sociales, no logró impresionar a los jueces de "La Academia" con su interpretación.

Esta no es la primera vez que la alumna originaria de San Luis Potosí tiene una mal noche. Y tras su desenvolvimiento, no recibió las mejores críticas, sin embargo, algunos jueces aplaudieron la valentía por salir al escenario pese a no tener una gran voz y el nivel vocal como el de sus compañeros.

Drástica crítica

Lolita Cortés, por su parte, fue la que le dio la crítica más drástica en cuanto a su capacidad vocal, y le pidió que reflexione si quiere continuar en el proyecto, o al igual que Emilio, quien decidió irse por decisión propia, sea ella quien elija su futuro.

Cabe destacar que Rubí se ha sentido muy abrumada por los comentarios negativos que recibe constantemente en cuanto a su talento, razón por la que la noche del sábado 23 de julio, tras finalizar el programa anunció a la producción que se quería ir.

Sin embargo, luego de una charla que tuvo con su familia vía telefónica, habría cambiado de opinión. Durante este domingo, le volvieron a preguntar si se quería ir, pero ya no se veía tan convencida de hacerlo.

El Juez de Hierro en reiteradas ocasiones le ha dicho que busque su verdadero talento, dejando claro que la música no es para ella, tal y como volvió a recordarle de manera educada esta noche.

Rubí recibió severas críticas este domingo. pic.twitter.com/c0Vj7phdL7 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) July 25, 2022

Al finalizar la noche, Rubí volvió a ser cuestionada sobre su decisión de dejar o no La Academia, a lo que ella respondió que se quedaría.