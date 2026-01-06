Irán mantiene una postura firme ante los "alborotadores" tras los anuncios de Trump

-

Al menos una docena de personas han perdido la vida durante las protestas en Irán relacionadas con las condiciones económicas en ese país.

La justicia iraní advirtió el lunes que no mostrará "ninguna indulgencia" hacia los "alborotadores", en el noveno día de un movimiento de protesta y después de que Donald Trump indicara que podría intervenir si se producía una represión mortal.

El presidente estadounidense dijo el domingo: "golpear muy fuerte" a Irán si sus autoridades "empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado".

El movimiento de protesta, inicialmente vinculado al costo de la vida, comenzó el 28 de diciembre en Teherán y desde entonces se ha extendido al resto del país con demandas políticas.

BREAKING: Massive demonstrations are engulfing Iran tonight.





Actualmente alcanza al menos a 45 ciudades, principalmente pequeñas y medianas y situadas sobre todo en el oeste del país, según un recuento de AFP basado en anuncios oficiales y medios de comunicación.

"Ordeno al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan, y no mostrar ninguna indulgencia ni complacencia", declaró el lunes el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.

"La República Islámica escucha a los manifestantes y a los críticos y hace una distinción con los alborotadores", añadió.

DIFUNDIR YA ‼️ URGENTE: Manifestantes están bajando las banderas del régimen islámico de Irán en todo el país.



Está cayendo el muro de Medio Oriente. No paremos de darle cobertura, esto puede ser histórico.





Policías y unidades antidisturbios fueron desplegados el lunes en los principales cruces de Teherán, según constató un corresponsal de AFP.

También, había agentes frente a algunas escuelas, mientras que varias universidades solo imparten sus clases en línea. La mayoría de los comercios, en cambio, estaban abiertos el lunes en la capital.

| URGENTE — El pueblo iraní está tomando y bloqueando las calles de los principales barrios de la capital, en Teherán.



Parece que el posteo de Trump alentó a mucha gente a permanecer en las calles. Esto es una gran noticia.





Fallecidos

La agencia de prensa del poder judicial, Mizan, afirmó este lunes que los servicios de inteligencia de la policía de la capital habían incautado "armas, municiones y material para fabricar artefactos explosivos caseros" en un escondite.

Al menos 12 personas han muerto desde el inicio de las protestas en enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance hecho en base a anuncios oficiales.

| URGENTE: Saghar Etemadi, 22 años, de Farsan (Chaharmahal y Bakhtiari), fue herida de bala en la cabeza con una escopeta por fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas.

Tras ser trasladada al hospital en estado crítico, acaba de fallecer.





El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó "la necesidad de evitar más víctimas" y consideró que "todos los individuos deben poder manifestarse pacíficamente", informó su portavoz.

Las autoridades y medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes de manera detallada, lo que complica la valoración de los hechos. Videos de la movilización circulan en redes sociales, pero no todos pueden ser verificados.

| AHORA — Sexto día consecutivo de protestas en todo Irán.



El pueblo está llamando a tomar Teherán, la capital del país tras el respaldo del presidente Trump.





La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en un año y una hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los iraníes.