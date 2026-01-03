Líder de Irán reconoce malestar social, pero advierte a los "alborotadores"

-

El movimiento comenzó el 28 de diciembre, cuando comerciantes se declararon en huelga en Teherán para protestar por las condiciones económicas.

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, reconoció este 3 de enero las demandas económicas de los manifestantes en Irán, pero advirtió que no habrá clemencia para los "alborotadores" en estas protestas que se extendieron a más de dos decenas de ciudades.

Las protestas comenzaron el domingo 28 de diciembre como una expresión de descontento por los altos precios y el estancamiento económico, pero desde entonces se ampliaron para incluir demandas políticas.

"El presidente y los altos funcionarios están trabajando para resolver" las dificultades económicas del país, castigado por las sanciones, dijo Jamenei en un discurso con motivo de una festividad chiíta.

"Los comerciantes protestan contra esta situación y eso es completamente justo", añadió.

Jamenei advirtió que, si bien "las autoridades deben dialogar con los manifestantes, es inútil dialogar con los alborotadores. A esos hay que ponerlos en su sitio".

Al menos ocho personas murieron hasta ahora en las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según cifras oficiales.

Las primeras muertes se registraron el jueves 1 de enero, cuando los manifestantes se enfrentaron a las autoridades.

"Ali Azizi, miembro de la milicia Basij, fue martirizado tras ser apuñalado y baleado en la ciudad de Harsin durante una concentración de alborotadores armados", señaló Mehr, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria, brazo ideológico del ejército que supervisa a la fuerza voluntaria Basij.

La agencia Tasnim, citando a un responsable local, también informó de la muerte el viernes de un hombre en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, cuando una granada que intentaba utilizar explotó "en sus manos".

Demandas políticas

Las protestas se concentraron principalmente en ciudades medianas del oeste y suroeste de Irán, donde se han registrado enfrentamientos y actos de vandalismo.

Al menos 25 ciudades fueron escenario de concentraciones de protesta de diversa magnitud, según un recuento de AFP basado en medios locales.

Los medios locales no informan necesariamente de todos los incidentes, y los medios estatales minimizan la cobertura de las protestas, mientras que los videos que inundan las redes sociales suelen ser imposibles de verificar.