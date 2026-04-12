Cómo hacer pizza artesanal en casa: La historia de Jorge Duarte

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Descubre la historia de éxito de Jorge Mario Duarte, el emprendedor guatemalteco que triunfa con sus pizzas artesanales en horno de leña.

Aprende paso a paso cómo hacer la mejor pizza artesanal en casa con nuestra receta tradicional, incluyendo ingredientes clave para la masa, técnicas de amasado y tiempos de cocción perfectos para obtener resultados profesionales en tu propio negocio.

Aprende a preparar pizza artesanal con esta receta paso a paso. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

Cuando se decide emprender, no basta solo con tener las ganas; hay que hacerlo realidad y adquirir un compromiso y muchas responsabilidades, como lo hizo Jorge Mario Duarte con su negocio de pizzas.

Todo lo orgánico y el proceso artesanal dan un distintivo a los productos, y en el caso de las pizzas, no es la excepción, tal y como lo sabe bien Duarte.

En 2020, viajó a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, pero con la llegada de la emergencia sanitaria las ofertas laborales fueron escasas. Entonces decidió regresar a su país, pues ya no podía sufragar sus gastos y los de su familia, mencionó.

Como desde muy pequeño le gustó la cocina y aprendió a elaborar pizzas, construyó un horno de leña con apoyo de sus parientes. Luego comenzó a practicar preparándolas para determinar el punto exacto de cocción que requerían y para así perfeccionar sus recetas.

Emprendedor Jorge Duarte triunfa con sus pizzas en horno de leña. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

"No es lo mismo darles el toque en un horno de leña que en uno industrial, por lo que había que probar y determinar el tiempo para que la masa quede deliciosa", explicó.

Sus amigos y familiares le dieron el visto bueno, por lo que desde 2021 las puso a la venta, ofreciendo distintas opciones con carnes y vegetales.

Las pizzas cuestan de Q90 en adelante, dependiendo de los ingredientes que el cliente prefiera.

Para hacer sus pedidos nos pueden llamar al teléfono 5875-9486", comentó Jorge Mario.

Para finalizar, agregó que la fe sin obras no tiene poder, pues para que Dios nos ayude debemos accionar y poner de nuestra parte. Asimismo, indicó que empezó ofreciendo en su casa y vendiendo a domicilio, pero en la actualidad ya cuenta con un local, con el que tanto soñaba.

Aprende a preparar pizza

Si tú, como Jorge Mario, eres amante de la cocina, te gusta la pizza y quisieras emprender para obtener ingresos, podrías aprender a preparar este platillo italiano preferido por muchos.

Receta de masa de pizza artesanal: El secreto del horno de leña. (Foto: Lorena Chacón/Colaboradora)

Ingredientes para la masa

Para una masa tradicional, necesitarás los siguientes ingredientes básicos:

Harina de trigo: 450-500 g (aprox. 4 tazas).

Agua tibia: 300 ml (aprox. 1 ¼ tazas).

Levadura seca: 5-7 g (o 15 g si es fresca).

Sal: 1-2 cucharaditas.

Azúcar: 1 cucharadita (ayuda a activar la levadura).

Aceite de oliva: 2 cucharadas.

Elaboración de la masa

Activar la levadura: Mezcla el agua tibia con el azúcar y la levadura. Deja reposar unos 5 a 10 minutos hasta que veas espuma.

Mezclar: En un bol grande, coloca la harina y la sal. Haz un hueco en el centro y vierte la mezcla de levadura y el aceite.

Amasar: Integra los ingredientes hasta formar una bola. Amasa sobre una superficie enharinada durante unos 10 minutos hasta que la masa esté suave y elástica.

Reposo: Coloca la masa en un bol aceitado, cúbrela con un paño y déjala levar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

Armado

Estirar: Divide la masa en dos. Estira cada parte con las manos o un rodillo sobre una bandeja para horno o molde.

Orden de ingredientes: El orden clásico para el éxito es: masa, salsa de tomate, queso mozzarella y finalmente tus ingredientes favoritos (jamón, pepperoni, vegetales, etc.)

Horneado

Temperatura: Precalienta el horno a una temperatura alta, idealmente entre 220 °C y 250 °C.

Tiempo: Hornea de 10 a 15 minutos hasta que el queso esté burbujeante y los bordes dorados.

Si no tienes horno, también puedes intentar la receta de pizza a la sartén, que se cocina en aproximadamente 7 minutos.