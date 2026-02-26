Aparecen hasta policías: localizan la narconómina de "El Mencho"

-

Esta narconómina revela los ingresos y pagos millonarios por venta de droga, sobornos y sueldos de sicarios en Jalisco.

Una "narconómina" fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba "El Mencho".

En dicha lista aparece el detalle de todos los registros contables del fallecido líder.

El documento muestra aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers, comidas, ayudas a la población, así como controles de la venta de cristal, marihuana, fentanilo y de los recursos por ingresos de droga a penales y gastos por gasolina.

(Foto: El Universal)

También destaca una hoja escrita de puño y letra, fechada el 1 de diciembre de 2025, en la que se asentó la cantidad de 300 mil pesos en gastos de Hugo César Macías Ureña, El Tuli, operador financiero de "El Mencho", quien resultó muerto en Autlán de Navarro durante la operación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional del pasado domingo.

Varios nombres

En el documento aparecen los nombres de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; Luis Miguel Pelayo, alias El Meño, jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina, líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco, y Jesús Ambriz Cano, El Yogurt, con diferentes cantidades de dinero.

Con información de El Universal