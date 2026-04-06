Incertidumbre rodea pelea de "Canelo" Álvarez que interesa a Léster Martínez

El posible combate de Saúl Álvarez mantiene expectante al guatemalteco Léster Martínez, aunque el combate aún no está confirmado por la incertidumbre en la región.
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La esperada vuelta al ring de Saúl "Canelo" Álvarez aún no está garantizada. Aunque ya se menciona el 12 de septiembre en Arabia Saudita como fecha tentativa para enfrentar al francés Christian Mbilli (actual campeón absoluto supermediano del CMB), el combate sigue bajo incertidumbre debido al conflicto que afecta la región, por lo que todavía no existe confirmación oficial.
El promotor del evento aseguró que los preparativos continúan y que se ultiman detalles para la velada en Riad, insistiendo en que el país mantiene las condiciones para albergar espectáculos internacionales. Sin embargo, la situación geopolítica mantiene en suspenso la realización del combate.
La lucha, pendiente aún de confirmación oficial, adquiere especial importancia para el guatemalteco Léster Martínez, ya que Mbilli fue su último rival en septiembre del año pasado en Las Vegas, en un combate que terminó en empate técnico con tarjetas divididas y fue elegido Pelea del Año, dejando abierta la rivalidad entre ambos invictos.
Por ahora, el petenero permanece atento a lo que ocurra. Si el combate se concreta, el ganador entre Álvarez y Mbilli podría convertirse en su próximo oponente, una oportunidad clave para el guatemalteco dentro de la división.