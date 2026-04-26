Jannik Sinner sigue imparable: ya está en octavos del Masters de Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, sigue firme en el Masters 1000 de Madrid y ya está en octavos de final tras imponerse este domingo al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3.
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El italiano necesitó apenas una hora y 17 minutos para resolver un duelo sin sobresaltos y ahora espera rival entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante.
Sin la presencia de Carlos Alcaraz ni de Novak Djokovic en el torneo madrileño, Sinner se consolida como el principal candidato al título.
El líder del ranquin no dio margen a un rival procedente de la fase previa. Dominó desde el arranque, quebró el saque en tres ocasiones en el primer set y encaminó el partido sin complicaciones. En la segunda manga, le bastó con un quiebre en el sexto juego y sostener su servicio para cerrar el trámite.
Sinner alcanza así su 19a. victoria consecutiva en la temporada, tras encadenar títulos en Indian Wells, Miami y Montecarlo, y sigue en carrera para convertirse en el primer tenista en ganar cinco torneos Masters 1000 de forma consecutiva.