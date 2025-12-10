¿Por qué el jefe de la DEA está en Guatemala?

-

Terry Cole, jefe de la DEA , sostuvo una reunión privada con el presidente Bernardo Arévalo cuyo desarrollo fue privado por motivos de seguridad, según las autoridades.

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, llegó a Guatemala. La visita no fue anunciada con anterioridad y ocurre en un momento álgido para Guatemala, debido a la lucha dos carteles de narcotráfico que disputan territorio en la frontera con México.

Cole sostuvo una reunión en privado con el presidente Bernardo Arévalo. De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el encuentro fue privado por motivos de seguridad.

Luego de esa reunión, emitieron un pronunciamiento en conjunto en donde el jefe de la DEA, manifestó su agradecimiento al Gobierno de Guatemala por la lucha contra el narcotráfico. Momento que fue aprovechado por Arévalo para señalar que las extradiciones de narcotraficantes se han duplicado.

La visita del Señor Terrence Cole, Administrador de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), es una muestra de la absoluta cooperación que existe entre nuestros países en el combate al narcotráfico para la protección de nuestros pueblos. pic.twitter.com/b7tcXGbfEN — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 10, 2025

Este miércoles se desarrollará otra reunión para abordar temas de seguridad fronteriza, la Secretaría confirmó que participará en parte de la gira del presidente por el Oriente del país. "Visita de la DEA en La Ronda presidencial que se desarrollará en San Jacinto, Chiquimula".

Mientras, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, publicó en sus redes sociales fotografías de la llegada de Cole al país con el texto: "Terry Cole visitó Guatemala para fortalecer la cooperación con el Gobierno de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que continuaremos por el bien de nuestras naciones".

#EmbBradley y el Jefe de Misión Adjunto Patrick Ventrell, dieron la bienvenida al administrador de la @DEAHQ, Terry Cole, quien visitó Guatemala para fortalecer la cooperación con @GuatemalaGob en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que continuaremos por el… pic.twitter.com/ClT7ZFsapr — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 10, 2025

Narcotráfico en Guatemala

El trabajo en conjunto entre la DEA y autoridades guatemaltecas ha permitido la captura de narcotraficantes que han sido requeridos en extradición por Estados Unidos.

En 2025, se ha reportado la captura con fines de extradición por narcotráfico de al menos 19 personas.

Actualmente, municipios fronterizos de Huehuetenango y San Marcos están con la zozobra por los ataques coordinados por el Cartel de Sinaloa en contra del Cartel Chiapas-Guatemala.

Los hechos, ocurridos el 8 de diciembre pasado, aún no se ha esclarecido, pero se cree que tiene relación con una lucha de territorios y rutas.

Además, entre los mensajes dejados por el Cartel de Sinaloa (del Chapo Guzmán) piden al Gobierno de Guatemala no proteger a sus adversarios.