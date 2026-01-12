Joao Cancelo firmará con el Barsa tras pasar la revisión médica

-

Hansi Flick ha dado luz verde a la incorporación de João Cancelo, principalmente por su capacidad para desempeñarse en ambas bandas de la defensa. El futbolista portugués llega para reforzar al FC Barcelona tras la lesión de larga duración de Andreas Christensen.

El defensa, de 31 años, aterrizó este lunes en Barcelona y ya ha superado las pruebas médicas pertinentes. La firma de su contrato, que lo vinculará al club azulgrana hasta el final de la presente temporada, está prevista para este martes. Su presentación oficial tendrá lugar en la oficina comercial de la entidad catalana.

Visiblemente satisfecho, Cancelo expresó su alegría por volver a vestir la camiseta azulgrana, equipo en el que ya militó en calidad de cedido durante la temporada 2023-2024, cuando el conjunto estaba dirigido por Xavi Hernández.

João Cancelo ha pasado la revisión médica. ✅ pic.twitter.com/urZeEmOIVk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2026

El internacional portugués jugó con el Manchester City, club con el que firmó en 2019 por seis temporadas. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por varias cesiones, como la que realizó en 2023 al Bayern Múnich, donde permaneció cinco meses. Tras regresar al conjunto inglés sin contar con demasiado protagonismo, volvió a salir cedido al Barcelona y, en agosto de 2024, fue traspasado al Al-Hilal de Arabia Saudita.