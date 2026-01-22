John Barrett asume interinamente la dirección de la Embajada de EE. UU. en Guatemala

-

El funcionario estadounidense tiene más de 20 años en el servicio exterior, confirma la sede diplomática de ese país.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que John M. Barrett asumió sus funciones como Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, anteriormente el presidente Bernardo Arévalo indicó que será el encargado interino de dicha sede diplomática hasta que se designe un nuevo embajador.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó que Barrett se encuentra en el país y que es el nuevo Encargado de Negocios.

"Con más de veinte años en el Servicio Exterior, bajo su liderazgo, avanzaremos en las prioridades del gobierno del presidente Trump, consolidando la cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala para que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos", precisa el mensaje.

La sede diplomática compartió un resumen de la trayectoria del nuevo Encargado de Negocios y precisa que es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior y que recientemente se desempeñó como Ministro Consejero en la Embajada de los EE. UU. en Panamá desde mayo de 2023.

Según la embajada, Barrett ha ocupado el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los EE. UU. en Perú y de Cónsul General en el Consulado General de los EE. UU. en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

"De 2015 a 2017, el Sr. Barrett trabajó en Washington, D.C., como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas", indica el texto.

Agrega que de 2012 a 2015 fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y que su trayectoria en el servicio exterior también incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en Guatemala.

"Antes de incorporarse al Departamento de Estado, el Sr. Barrett ocupó cargos de planificación estratégica y comercial en PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting", señala el documento.

Será encargado de la embajada

Durante la conferencia de prensa La Ronda llevada a cabo el 21 de enero último, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que el nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se hará cargo temporalmente de dicha sede diplomática.

"Efectivamente, ya se encuentra en el país el nuevo Encargado de Negocios, llegó ayer (20 de enero), es la persona que estará a cargo de la Embajada —de los Estados Unidos en Guatemala—", afirmó el mandatario.

Arévalo señaló que el Encargado de Negocios estará el frente de la sede diplomática en tanto que el Gobierno de Estados Unidos siga en la nominación de un nuevo embajador, proceso que, según el gobernante, es "bastante largo".