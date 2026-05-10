Jorge Martín conquista Le Mans y queda a un punto del liderato de MotoGP

El español Jorge Martín confirmó este domingo su regreso al más alto nivel al conquistar el Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en el circuito Bugatti de Le Mans, en una jornada perfecta para Aprilia.
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El campeón mundial de 2024, que había estado condicionado por las lesiones durante gran parte de la temporada pasada, volvió a celebrar una victoria dominical por primera vez desde septiembre del 2024 tras imponerse por delante de su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.
Con este resultado, Martín quedó a solo un punto del liderato del campeonato, precisamente en manos de Bezzecchi.
Aprilia dominó por completo la carrera en Le Mans y completó un podio memorable con el japonés Ai Ogura, quien terminó tercero y consiguió el primer podio de su trayectoria en MotoGP con el equipo satélite Trackhouse.
El italiano Fabio Di Giannantonio fue cuarto después de superar en la última vuelta al español Pedro Acosta, mientras que el francés Fabio Quartararo finalizó sexto frente a su afición.
La jornada también dejó un duro golpe para Ducati. Sin Marc Márquez, ausente tras fracturarse el pie derecho el sábado, la escudería italiana no logró colocar ninguna de sus motos oficiales en la meta.
Francesco Bagnaia, que había partido desde la pole position, abandonó la competencia luego de sufrir una caída en la vuelta 16 cuando marchaba en la segunda posición.