Jose Luis Rodríguez "El Puma" ofrece "Las favoritas de mamá" a Guatemala

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Jose Luis Rodríguez "El Puma" anunció su regreso a Guatemala con el "Gracias Tour".

El cantante y actor venezolano, conocido por sus baladas y rítmicas canciones cantará "La favoritas de mamá" en un imperdible show.

"Hay canciones que son de mamá... y esta noche es para ellas" asegura en un post donde anuncia su llegada al país.

Clásicos como "Dueño de nada", "Agárrense de las manos" se corearán en una presentación que promete conectar con el corazón de todos los asistentes.

El Puma

José Luis Rodríguez es un icónico cantante y actor venezolano nacido el 14 de enero de 1943 en Caracas.

Tras superar una fibrosis pulmonar idiopática, detectada en 2014, con un doble trasplante en 2017, continúa activo en la música.

Ganó el sobrenombre "El Puma" en 1974 por su personaje en la telenovela "Una muchacha llamada Milagros", inspirado en la canción "Mi amigo el Puma" de Sandro.

Inició en la música en los años 60, consolidándose como una de las voces más queridas del pop y la balada latina, conocido por su potente presencia escénica.

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Fecha y lugar

La cita es el 16 de mayo, a las 8:00 p. m., en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Venta de entradas

Preventa Beto Social Club: 24 de marzo

Se dará un 10% OFF por el Día de la Madre.

La venta general se llevará a cabo el 25 de marzo en Primerafila. Ingresa aquí.

Precios

Platea Central Q990.00 + Fee Q150.00

Platea Lateral Q890.00 + Fee Q150.00

Balcón I & Palcos Q690.00 + Fee Q125.00

Balcón II Q490.00 + Fee Q100.00

Toma nota

Puedes comprar máximo 10 boletos

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