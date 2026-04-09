José Pinto revela cómo es la relación con el "Fantasma" Figueroa

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José Carlos Pinto habló sobre su relación con el técnico chileno Marco Antonio Figueroa en Comunicaciones.

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A falta de cuatro jornadas para que concluya la fase de clasificación en el Clausura 2026, Comunicaciones se fija ganar los juegos que restan para clasificarse a la pelea por el título y olvidarse del descenso.

Jornada 19 Aurora FC



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En un torneo tan complicado para los albos, el chileno Marco Antonio Figueroa ha sido el encargado de liderar al plantel desde el banquillo.

No asiste a las conferencias de prensa desde hace buen rato y no tiene relación con la prensa. Pero, ¿Cómo es el "Fantasma" en el día a día albo?

José Carlos Pinto, capitán crema, dio la respuesta. "Es un tipo serio, le gusta la seriedad en el trabajo, que todos estemos enfocados en lo que hacemos, pero cuando termina esa parte táctica es un tipo que se acerca con el jugador".

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"Es un tipo que le gusta acercarse al jugador, con algunos compañeros tiene mucho acercamiento. Trata de aconsejar a los jugadores que están en la posición que el jugó, que es la de delantero. Trata la manera de dar su punto de vista de cuando el fue jugador".

Con Pinto tiene buena comunicación al ser el capitán. "Tenemos conversaciones muy cercanas. En los partidos siempre me llama para hacer un cambio de sistema o para dar una orden táctica. Siempre existe el diálogo y tiene que estar para que en la cancha nos vaya bien", contó el líder crema.