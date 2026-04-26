José Toledo se lesiona la espalda y estará fuera por dos meses

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El golfista, José Toledo, estará inactivo por dos meses aproximadamente, y es que, luego de jugar algunos torneos en Guatemala, México, y Asia, no pudo más con sus dolencias de espalda, y tomará un receso para recuperarse de la lesión que lo aqueja.

Toledo, quien durante esta temporada se coronó campeón en el Abierto Hacienda Nueva, tenía programado jugar esta semana en el Abierto de Singapur 2026, que se desarrolló en el club Sentona, Serapong, pero la lesión no lo permitió.

"Fue mucho el dolor, con mis entrenadores tomamos la decisión de tener un receso, y no competir en los próximos cuatro torneos del tour asiático, recuperarme bien en casa, y así estar listo para lo que resta del año", comentó.

El guatemalteco, había hecho el esfuerzo de jugar algunos certámenes en la Gira Profesional Mexicana de Golf, ganó el campeonato en su club, Hacienda Nueva, y había tomado parte de los primeros tres torneos del Asian Tour.

El jugador, José Toledo, hará todo su proceso de rehabilitación en su residencia, ubicada en Texas, Estados Unidos. (Foto: José Toledo)

"Creo que llegó el momento de descansar un poco, me duele mucho la espalda, he hecho un esfuerzo máximo en los torneos que he participado, pero no puedo más. Por los próximos cuatro certamenes de la gira asiática no estaré", comentó.

El objetivo primordial de esta temporada para torneo es hacer la mayor cantidad de puntos en el ranquin mundial, y así buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"No pierdo el rumbo, quiero seguir punteando para mejorar en la clasificación mundial, e ir a los Juegos Olímpicos, pero vamos poco a poco", agregó el jugador, que estará en rehabilitación en su residencia, ubicada en Texas, Estados Unidos.

Con todo ello, el guatemalteco tiene contemplado volver a la acción en la Serie Internacional de Marruecos, que se jugará del 11 al 14 de junio, en el Royal Golf Es Salam, de ese país.