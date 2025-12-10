Josué Mejía: De barbero en Xela a gran empresario con impacto y fe

-

El emprendedor guatemalteco Josué Nehemías Mejía González es un ejemplo de cómo la fe y la visión empresarial transforman vidas.

A sus 38 años, Josué Mejía no solo ha logrado expandir su negocio, Barber Shop Mejía, con dos exitosas sedes en Quetzaltenango y Totonicapán, sino que también utiliza su plataforma para la predicación y el impacto social. Esta historia de emprendimiento demuestra que la perseverancia es clave para el éxito en el Occidente del país, inspirando a quienes buscan emprender.





Su familia ha sido el pilar que lo sostiene y quiere ser ejemplo para sus hijas. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Con la firme convicción de prosperar y abrirse camino por cuenta propia, Josué Nehemías Mejía González, originario de San Martín Sacatepéquez, decidió hace algunos años trasladarse a la cabecera departamental con una meta clara: emprender y construir un futuro sólido a base de esfuerzo y fe.

A sus 38 años, Josué se ha convertido en un ejemplo de cómo la visión emprendedora, acompañada de valores y perseverancia, puede transformar la vida de una persona.





Siempre llega a escuchar la Palabra en compañía de su esposa e hijas. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Su historia comenzó en una barbería, donde aprendió el oficio y descubrió una pasión que más tarde se convertiría en su sustento y su proyecto de vida. Gracias al apoyo financiero de un médico que confió en su talento, logró abrir su propio negocio: Barber Shop Mejía.

Hoy, tras siete años de trabajo constante, su emprendimiento cuenta con dos sedes, una en la zona 3 de Quetzaltenango y otra en San Francisco El Alto, Totonicapán. Su crecimiento es el resultado de una mentalidad de superación y de una clara orientación hacia la calidad y la atención personalizada.





Fe y tijeras: El barbero de Xela que combina su negocio con predicación. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

Pero su visión va más allá del negocio. Paralelo a su labor como barbero, Josué ha desarrollado una misión de impacto social y espiritual, utilizando su historia como inspiración para otros emprendedores y jóvenes. Desde hace dos años, combina su trabajo con la predicación en iglesias y plataformas digitales, compartiendo mensajes de motivación, fe y propósito.

"En mis oraciones siempre pedía un trabajo donde no tuviera que salir a buscar dinero en otros lugares. Dios abrió puertas", comenta.





Emprendedor Josué Mejía abre dos sedes de barbería en Quetzaltenango. (Foto: Roberto Paz/Colaborador)

El caso de Josué Mejía demuestra que emprender no solo implica generar ingresos, sino también crear oportunidades y servir a los demás. Su trayectoria refleja el valor del aprendizaje, la resiliencia y la confianza en uno mismo, pilares esenciales para todo emprendedor que busca dejar huella.

