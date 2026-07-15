El joven que se dirigía hacia su trabajo y terminó sin vida

La víctima llevaba poco tiempo de vivir en el lugar, pero acostumbraba a comprar en la misma tienda todas las mañanas.
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Lo que parecía una mañana normal terminó en tragedia para un hombre de unos 25 años, quien fue atacado a balazos cuando salió a comprar a una tienda en la Alameda, sector "A".
Vecinos indicaron que la víctima tenía pocos meses de haber comenzado a alquilar en el lugar, por lo que aún era poco conocida en la zona e incluso desconocían su nombre.
Sin embargo, era común verlo salir alrededor de las 6:00 de la mañana para comprar en la tienda y luego dirigirse a trabajar.
Su rutina fue interrumpida cuando fue interceptado en una calle de terracería por personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon.
Alexander Xocop, de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que el hombre sufrió impactos de arma de fuego en la espalda y en la cabeza.