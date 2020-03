Toque de queda: joven se burló de la policía y lo grabó en video

El video de un supuesto empleado municipal de Jutiapa ha causado indignación en la población, por hacer un reto en sus redes sociales, para ver cuántas veces lo paraba la Policía Nacional Civil y la PMT, por circular en horario del toque de queda, aprovechando que el Alcalde y el Gobernador de la localidad le extendieron un documento para poder movilizarse sin restricción.

En las imágenes del video se puede ver como el joven se grabó en Facebook Live, cuando circulaba por la cabecera de Jutiapa, después se dirigió hacia el municipio de Asunción Mita, y luego se encaminó a El Progreso, Jutiapa. El video en mención fue publicado por Hans Richard Aguilar, quien "colaboraba" en la oficina de comunicación de dicha comuna.

En repetidas ocasiones Aguilar se rió de como los agentes le hacían el alto y pedían explicaciones del por qué no respetaba el toque de queda, y hasta preguntaba a sus seguidores en el "en vivo", cuantas veces creían que lo pararían. El todas las ocasiones que los agentes le hicieron el alto, Aguilar mostró el documento, incluso se quejó de la forma en la que los policías le hablaron.

"Allí van los polis que me querían socar, jajajajaja, no pudieron, estaban bravos, porque me querían llevar y mi hojita no los dejó. Vamos 1-0", dijo en un fragmento de su video.

En otra parte del clip se escucha como el joven le indica a los agentes que va a dejar a una "señorita" y luego se va para su casa en El Progreso.

Tras el repudio generalizado de la población y las criticas que recibió en sus redes sociales, Aguilar borró su cuenta de Facebook, sin embargo el video ya había sido descargado y circula por la web.

Soy502 se comunicó con Luis Rosales, alcalde municipal de Jutiapa, quien dijo que se trataba de un colaborador de dicha comuna, quien traicionó su confianza.

"Es un muchacho que estaba colaborando con nosotros. Se quedó editando un video después de las 4 de la tarde, y por eso se le extendió el documento. Ya le quitamos la carta y tendrá que disculparse con el Gobernador, quien deberá de definir si toma acciones contra esta persona. Pido una disculpa a la población", refirió el jefe edil.

El alcalde explicó que hay algunos empleados municipales que deben circular en horarios de toque de queda y por eso se les extiende dicho documento.

"Estas cartas se dieron a los pilotos de pipas, quienes transportan agua al municipio y a personas que tienen que laborar a toda hora", refirió.

Sobre si tomará medidas legales contra esta persona, no solo por burlarse de la autoridad, si no además usar vehículos de la municipalidad, Rosales explicó que lo evaluará aunque esperaría las disposiciones que tome el gobernador departamental, Esdras Abdi Hernández.