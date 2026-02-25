El joven de 28 años que fue hallado sin vida a pocos metros de su vehículo

El cuerpo del joven estaba en medio de los carriles, junto a un poste.
OTRAS NOTICIAS: Ella fue la mujer clave para dar con el paradero de "El Mencho"
El cuerpo de Alan Antonio López Reyes, de 28 años, fue hallado sin vida a pocos metros del vehículo que conducía, en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya, en el departamento de Escuintla.
Según Bomberos Municipales, López se conducía en una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, sufrió un accidente que le ocasionó la muerte.
Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron sobre el incidente e indicaron que se trataba de una persona herida. Sin embargo, al arribar a la escena, los socorristas constataron que el joven ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo quedó tendido en medio de los carriles que conducen de norte a sur, junto a un poste.
Las autoridades presumen que el impacto lo expulsó varios metros, ya que la motocicleta fue localizada a cierta distancia del lugar donde quedó el cadáver.