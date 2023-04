Creador de contenido guatemalteco es reconocido por Youtube

David Godoy es el joven guatemalteco reconocido por Youtube

Desde 2014, David Godoy publica videos de comedia, retos, sketches, y gameplays, en su canal de Youtube, plataforma que le dio la placa dorada por haber superado el millón de seguidores.

Su esfuerzo ahora es reconocido, tras años de compartir contenido de entretenimiento, donde no solo él participa, sino que ha recibido el apoyo de su familia, quienes han aparecido en algunos de los videos.

Godoy no solo ha tenido éxito en la famosa plataforma de videos, también sube contenido en redes sociales como Facebook e Instagram, donde también ha ganado millones de seguidores. "Todo empezó con un celular, una cámara y mi primera computadora, hasta que tuve un lugar para crear mi propio contenido", narra Godoy, quien detalla que tras cinco años de actividad logró instalar su propio estudio.

"Si ustedes tienen algo en lo que sueñan, "huevos", que no les digan que no pueden, porque eso lo dice gente que vive frustrada. No dejen que nadie les frustren sus sueños", aconsejaba Godoy tras recibir su reconocimiento.

Godoy tardó cinco años para montar su propio estudio donde trabaja en su contenido para redes sociales. (Foto: captura de pantalla)