Una joven narra en detalle cómo la drogaron en Antigua Guatemala

Joven que narra en detalle cómo la drogaron en un bar de Antigua Guatemala y fue rescata por sus amigas.

"Al principio parece que uno se pasó de tragos y si sus amigos no están pendientes no van a ver la señales", describe la joven, quien se animó a contar su historia en las redes para prevenir a otras chicas.

La joven explica que un grupo de chicos las invitaron a tomar en un bar y en ese momento no vieron nada malo, la joven dice no recordar lo que sucedió después de probar la bebida, pero sus amigas notaron que tenia la mirada vacía. Las amigas hicieron lo posible por salarla del lugar, pues hubo jaloneos por parte de los chicos que supuestamente habrían adulterado las bebidas.

"Salimos con unos amigos a la Antigua, en general todo estaba bastante normal y en ese lugar siempre nos hemos sentido cómodos porque inclusive conocemos a los bar tender. Nosotros como grupito tomamos un par de tragos y estábamos bien, bailando y molestando", describe.

"En la barra nos topamos a otro grupito de chavos que estaban “paseando” como nosotros y nos sacaron plática, cosa que sinceramente vi normal y no me cuestioné que pudieran tener otras intenciones", prosigue y detalla que " el chavo "A" nos dice que nos quiere invitar a un shot, y como platica tan tranquilamente con el bar tender que es mi amigo, no le veo nada malo y acepto el shot. Unos 20 minutos después de esto no recuerdo nada", indicó.

Sus amigas le dijeron que no parecía que caminaba o hablaba raro, pero sí tenía la mirada ida y ubicaba en dónde estaba. Fue en ese momento cuando las amigas actuaron para sacarla del lugar, pero uno de los chicos la jaló diciendo que ella venía con él. Lo siguiente fue un forcejeo entre las amigas y el joven que pretendía que se quedara con él, pero afortunadamente lograron sacarla de ahí.

Finalmente lograron salir del lugar. La víctima indica que los días siguientes tuvo dolores musculares al punto que creyó que tenía Covid-19, pero se determinó que fue efecto de las drogas.

"Pasé dos días con el peor dolor muscular de mi vida, al punto de considerar si era Covid y un doctor me estuvo monitoreando para ver que todo pasara bien. Ese mismo finde escuché de otros casos similares, es horrible", externó la joven haciendo un llamado a las chicas para que no sean tan confiadas, ya que hay personas con malas intenciones.