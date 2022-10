La joven que rinde homenaje a Guatemala a través de las flores en EE.UU.

Mariana Ariza creció en Guatemala y ahora reside en Estados Unidos, como un homenaje a su tierra abrió su propia floristería, donde realiza arreglos como se hacen en su país y son un éxito entre los estadounidenses.

Ariza se mudó a la ciudad de Chicago, en Illinois en 2016 y estudió en la escuela secundaria Schurz. A inicios de 2022 decidió abrir su propia floristería a sus 19 años, sorprendiendo a muchos por su corta edad.

(Foto: Ariel Parrella-Aureli/Block Club Chicago)

La guatemalteca ha sido una apasionada de las flores desde niña, recuerda con cariño que recogía algunas del jardín de su abuela y hacía ramos, eso la inspiración y siempre supo que se dedicaría a ello.

El medio estadounidense Block Club Chicago, contó su historia y cómo se animó a emprender al ver un local vacío en Irving Park Road, algo que tomó como "una señal" para probar suerte, luego de haber trabajado en una tienda de flores en el vecindario.

"Estoy muy feliz por ella, pues siempre soñó con tener su propia florería desde que tenía 12 años", dijo Zonia Ariza, madre de la joven.

Tras dos meses de remodelación y la ayuda de su familia, Mariana abrió "Romance Flowers and Details", 4264 W. Irving Park Road a mediados de octubre. La comunidad busca sus arreglos, especialmente los de Halloween.

El local fue abierto por una guatemalteca. (Foto: Ariel Parrella-Aureli/Block Club Chicago)

"Todavía no creo que realmente sea mi tienda, es muy emotivo que haya sucedido, Dios me ayudó mucho en este camino porque no fue fácil", dijo la joven a Block Club Chicago.

Ariza administra la tienda y crea arreglos florales y ramos personalizados desde $15 (Q115.50), también vende chocolates, boletos para fiestas y accesorios como jarrones, cajas decoradas, tarjetas de felicitación, velas y vasos decorados inspirados por ella.

En su tienda exhibe con orgullo algunas pinturas que hizo en Guatemala, además de decorar el lugar con flores. Toda la familia se unió para restaurar el local que había sido utilizado para hacer reparaciones tecnológicas.

"Mi hermano falleció hace un par de meses y fue muy difícil para todos nosotros, especialmente para mi padre, esta ha sido una forma de sobrellevar la situación y buscar un nuevo comienzo", dijo al medio.

El próximo paso de Mariana es la universidad, pero quiere concentrarse en su nuevo negocio. "No tengo palabras para el apoyo de los vecinos, me han recibido con los brazos abiertos", dijo.

