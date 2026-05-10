EE. UU. elimina protección migratoria automática para jóvenes inmigrantes vulnerables

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Debido a un cambio implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, los jóvenes de casos especiales ya no recibirán automáticamente protección contra deportación.

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Este 10 de mayo entró en vigor la cancelación definitiva de la política implementada en Estados Unidos para ayudar a los jóvenes catalogados como inmigantes especiales, denominados Special Inmigrant Juvenile (SIJ), quienes están a la espera de obtener la residencia permanente.

Se trata de casos de menores extranjeros que fueron abandonados, maltratados o descuidados por uno o ambos padres y que disponen de la protección de un tribunal juvenil en EE.UU.

La política en mención fue creada en 2022 y cuando no había visas disponibles, los beneficiarios tenían acceso a una acción diferida que les permitía estar exentos de deportación y disponer de un permiso de trabajo.

Debido a las temporadas en que no había suficientes visas, se extendía una acción diferida para otorgar protección temporal a los menores vulnerados. (Foto: Canva/Soy502)

Dicha medida fue eliminada en junio de 2025 por disposición de un tribunal federal de Nueva York, aunque siguieron las acciones diferidas y la renovación de permisos, situación que se mantuvo hasta que el pasado 10 de abril, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció la cancelación de la política creada en 2022.

If you violate our laws to enter the United States—or at any point while you’re here—you will be found out. pic.twitter.com/uTitilCxsi — USCIS (@USCIS) April 9, 2026

La anulación cobra vigencia este día y deja a los SIJ sin protección frente a la deportación y permisos de trabajo mientras se encuentran a la espera de obtener una visa y deberán tramitar los beneficios en mención por separado.

La USCIS informó que quienes en este momento cuenten con acción diferida y autorización de empleo basada en su clasificación SIJ, podrían mantener ese estatus hasta que expire el periodo de validez.

Sin embargo, acotó: "USCIS, a su discreción, puede rescindir una concesión de acción diferida mediante la emisión de una Notificación de Comparecencia o Notificación de Cancelación, y revocar cualquier autorización laboral asociada antes de que finalice el periodo de validez".