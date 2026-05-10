EE. UU. elimina protección migratoria automática para jóvenes inmigrantes vulnerables

Debido a un cambio implementado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, los jóvenes de casos especiales ya no recibirán automáticamente protección contra deportación.
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Este 10 de mayo entró en vigor la cancelación definitiva de la política implementada en Estados Unidos para ayudar a los jóvenes catalogados como inmigantes especiales, denominados Special Inmigrant Juvenile (SIJ), quienes están a la espera de obtener la residencia permanente.
Se trata de casos de menores extranjeros que fueron abandonados, maltratados o descuidados por uno o ambos padres y que disponen de la protección de un tribunal juvenil en EE.UU.
La política en mención fue creada en 2022 y cuando no había visas disponibles, los beneficiarios tenían acceso a una acción diferida que les permitía estar exentos de deportación y disponer de un permiso de trabajo.
Dicha medida fue eliminada en junio de 2025 por disposición de un tribunal federal de Nueva York, aunque siguieron las acciones diferidas y la renovación de permisos, situación que se mantuvo hasta que el pasado 10 de abril, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció la cancelación de la política creada en 2022.
La anulación cobra vigencia este día y deja a los SIJ sin protección frente a la deportación y permisos de trabajo mientras se encuentran a la espera de obtener una visa y deberán tramitar los beneficios en mención por separado.
La USCIS informó que quienes en este momento cuenten con acción diferida y autorización de empleo basada en su clasificación SIJ, podrían mantener ese estatus hasta que expire el periodo de validez.
Sin embargo, acotó: "USCIS, a su discreción, puede rescindir una concesión de acción diferida mediante la emisión de una Notificación de Comparecencia o Notificación de Cancelación, y revocar cualquier autorización laboral asociada antes de que finalice el periodo de validez".