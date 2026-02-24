Osberto Gómez: El guardián de la memoria, cultura e identidad de Mixco

-

Don Osberto Gómez representa el corazón de Mixco, un defensor de las tradiciones que desde la Casa de la Cultura resguarda tesoros históricos y fomenta el orgullo de ser mixqueño a través de festivales, arte y la difusión de sus raíces locales.

Hace más de 40 años Osberto Gómez se convirtió en el defensor de la cultura y promotor de la identidad de Mixco, un pueblo poqomam cuyo inicio de su historia está por cumplir 500 años y que en las paredes del hogar de "Don Osberto" se puede viajar mentalmente mientras él la resume.

"Lo que más me preocupa es el fortalecimiento de la identidad, que los mixqueños nos sintamos orgullosos de ser mixqueños y no solo por la historia, sino también por los valores culturales que poseemos, cada cofradía, hermandad y grupo religioso es un reducto de tradición y costumbre, y debemos mantenerlas", comentó.

Gómez es uno de los organizadores de los festejos programados por los 500 años de fundación. (Foto: Karen Meza)

Es exalumno del colegio San José de los Infantes y fundador de la banda marcial de ese colegio, razón por la que fue reconocido por las autoridades del centro educativo.

"Nosotros somos un pueblo fiestero... Pero los días de julio y agosto son de fiesta donde se celebra y da gusto la gente con convites de Moros y Cristianos, procesiones y grupos musicales de trayectoria y todo esto por festejar al patrón Santo Domingo de Guzmán, ya que este pueblo se llama Santo Domingo Mixco", agregó.

Su deseo es que los mixqueños conozcan y amen su tierra siempre. (Foto: Karen Meza)

Su labor

En 2019, el proceso artesanal de elaboración del chocolate en Mixco fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, decreto emitido por el Ministerio de Cultura guatemalteco "para promover y fomentar las costumbres centenarias" y en reconocimiento al particular proceso de elaboración de la bebida, que es básicamente artesanal.

"El chocolate es el símbolo de Mixco, se elabora desde el tiempo de la colonia y los españoles se encargaron de decir que era el mejor chocolate del mundo", comentó Gómez, impulsor de dicha iniciativa.

Cientos de piezas históricas resguarda en su hogar. (Foto: Óscar Rivas/Colaborador)

El famoso chocolate de Mixco se distribuye en supermercados, pero su potencial está en canales de distribución mucho más tradicionales: los vendedores ambulantes que van por distintas regiones del país ofreciéndolo de puerta en puerta.

Desde 2016 es el encargado de la Cultura de la Municipalidad local por lo que ha sido un baluarte en la comunidad nacional e internacional para dar a conocer la historia local.

Poseedor de un envidiable acervo cultural Gómez se encarga de desarrollar festivales, eventos, exposiciones, escuelas de arte, entre otras actividades.

Don Osberto también ha promovido la recuperación de los lunes cívicos con estudiantes. (Foto: Karen Meza)

Para este año tiene programado un gran evento, el cual lleva varios meses de planificación, los 500 años de conmemoración por la fundación de la Villa de Mixco, el cual se celebrará principalmente en el Centro Histórico de su cabecera municipal, el que ha sido renovado y restaurado con una arquitectura neocolonial en sus edificios públicos, que comprende el edificio municipal, arcos y un teatro.

"Pensé que no llegaría a los 500 años de mi pueblo, mi pelo ya está canoso, me duelen las rodillas, uso bastón, que el azúcar, que el glaucoma etc, pero estoy listo y me siento muy honrado con la vida que me ha permitido llegar al 2026, para cantarle con fervor y decir salve, salve Mixco de mis amores, tierra del chocolate", expresa.

Recientemente estuvo presente en la elección de la Señorita Mixco 2026. (Foto: Karen Meza)

A través de sus redes sociales, don Osberto comparte información histórica y actual de la tierra de los campeones, acercando de esta manera el conocimiento a personas de todas las edades, incluso más allá de la localidad.

Tesoros

Las personas pueden hacer su cita para visitar la Casa de la Cultura, ubicada en la 10a. avenida 0-11, zona 1 de Mixco. Aquí se encuentran objetos que narran el paso del tiempo y la identidad mixqueña, desde ropa de los religiosos, moros y también los trajes ceremoniales del municipio, entre otros tesoros que guarda celosamente Gómez.