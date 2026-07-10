¡Juez inicia proceso! Luis Felipe Abarca rechaza ser extraditado a Costa Rica

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Tras rechazar su extradición a Costa Rica, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal inicio proceso a Luis Felipe Abarca Gutiérrez para ser trasladado a la justicia costarricense.

En el tribunal Tercero de Sentencia Penal inició el proceso de extradición de Luis Felipe Abarca Gutiérrez, que es requerido por la justicia costarricense pero no aceptó ser extraditado.

Con esto el juzgador abrió el incidente, según el tratado de extradición centroamericano suscrito entre ambos países y se fijó ocho días a las partes procesales para que aporten los elementos de que permitan establecer lo hechos imputados.

Abarca Gutiérrez es requerido por delitos relacionados con violencia contra la mujer.

Según se conoce en Costa Rica el acusado cuenta con más de 20 antecedentes penales desde el 2014 al 2023 por diversos delitos.

Sobre su captura

Pese a que acusado es requerido por delitos relacionados a violencia contra la mujer, la captura de Abarca Gutiérrez se realizó luego de que fuera interceptada una embarcación que piloteaba, el 15 de marzo de 2025.

En la lancha que conducía fueron encontrados ocultos en canecas, al menos 170 paquetes de cocaína, en las playas de Monterrico, Taxisco, Santa Rosa.

Luis Felipe Abarca Gutiérrez fue capturado en las playas de Monterrico, Santa Rosa. (Foto: Archivo/Soy502)

Al costarricense se le incautó una pistola calibre 40 marca Bersa con un cargador y 33 municiones.

Es de señalar que, previo a ser extraditado a Costa Rica, Abarca Gutiérrez deberá solventar su situación legal en el país, en donde tiene un proceso en desarrollo por delitos relacionados al narcotráfico.