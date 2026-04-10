Jueza benefició a secuestradores capturados en Huehuetenango

Presuntos secuestradores fueron beneficiados con el cambio de delito y otorgándoles la libertad, pese a que fueron capturados en flagrancia y con armas de grueso calibre.
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La jueza Sofia Maricruz Herrera Mendoza del Juzgado Primero Instancia Penal de La Democracia, Huehuetenango, benefició a ocho hombres capturados en flagrancia en ese departamento.
Los sujetos fueron retenidos por pobladores y posteriormente capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), cuando llevaban secuestrado a un joven de 23 años.
Lo anterior ocurrió el pasado 17 de marzo, cuando se reportó el secuestro de un joven de 23 años, quien era seguridad de una finca de San Pedro Necta, Huehuetenango, pero según testigos, hombres que se conducían en dos vehículos, lo subieron a la fuerza y lo privaron de su libertad.
Además, se les incautó varias armas de fuego de grueso calibre.
Sin embargo, en la audiencia de primera declaración, la jueza los ligó a proceso penal por detenciones ilegales, un delito menor al de secuestro.
Según comentó una fuente, que por seguridad pidió el anonimato, la jueza dijo que no estaba claro quién llevaba las armas y que al no haber existitido pedido de rescate, no se había consumado el secuestro.
Además, ordenó que fueran liberados de inmediato, por lo que recuperaron su libertad.
Los capturados
- Jamilton Miguel Martínez Ordóñez
- Elton Miguel Villatoro Serrano
- Daniel Arturo Ríos Vásquez,
- Elton Giovani Villatoro López
- Mario Rolando Calderón López
- Miguel Angel Monterroso Grajeda
- Victor Alfonso Villatoro Santos
- Carlos Romilio Humberto Xol Coc