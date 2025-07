¿Jugará con Municipal? Esto responde Nicolás Samayoa:

-

El defensa guatemalteco Nicolás Samayoa fue uno de los seleccionados que arribó al país este viernes y todavía no define su futuro.

MÁS DE SELECCIÓN: ¡Ya están en casa! Selección de Guatemala vuelve al país

Confirmó que no renovó con el Politehnica, de Rumania, en busca de una mejor propuesta deportiva.

¡¡¡ Bienvenidos a Casa Sele!!! Histórica participación en la Copa Oro 2025. ⚽️



Es un orgullo recibir a nuestra Selección Mayor luego de su destacada participación en la Copa Oro 2025. #VamosGuate #VamosSele pic.twitter.com/CC4Tjywoxr — FFG (@fedefut_oficial) July 4, 2025

"Mi prioridad es jugar en el extranjero. Por el momento todos son rumores. Hubo oportunidad de renovar, pero es Segunda División y yo quiero permanecer en un alto nivel y eso es Primera División", dijo Samayoa.

Se sabe que Municipal y Antigua estarían interesados en sus servicios en la liga local.

The Semifinals Best XI



Presented by @RiyadhAir pic.twitter.com/ICRy4RD8A2 — Gold Cup (@GoldCup) July 4, 2025

"Es un referente en línea defensiva, sabemos que puede tener muchos clubes interesados en él. Si en algún momento, tuviera un acercamiento con el club, sería alguien que sumaría al equipo", dijo Mario Acevedo, técnico de rojo sobre la posibilidad de que Samayoa llegue a la institución.