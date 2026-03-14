Niña desaparecida es encontrada 6 años después

Una niña desaparecida en 2020, en el estado de California, fue hallada estudiando en una escuela estadounidense.
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El Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) llevaba un proceso relacionado con su situación familiar y luego de un tiempo dejó de saber de ella, mientras la familia llegó a considerar que la madre pudo haber trasladado a la niña sin autorización.
El 6 de marzo de este año, detectives de la Delegación de Temple del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recibieron información que indicaba que la menor podría vivir en el Condado de Washington, Carolina del Norte.
Luego se confirmó que la niña estaba inscrita en una escuela de la zona con una identidad falsa. Las autoridades la colocaron bajo custodia protectora inmediata.
Según las autoridades, casos tan antiguos rara vez terminan con resultados positivos.
Investigación continúa
La investigación sigue en curso, por ello no se revela su identidad. El objetivo es aclarar las circunstancias de la desaparición y el traslado de la menor.