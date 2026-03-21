El juicio que enfrentará María Marta Castañeda

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María Marta Castañeda, pareja de "El Lobo" fue enviada a juicio por un segundo caso en su contra.

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María Marta Castañeda Torres, acusada en el ataque en contra de la fiscal Mirian Reguero y en el caso La Sexta, también enfrenta otro proceso, pero por hechos cometidos entre 2004 y 2006.

Según informó el Ministerio Público (MP), Castañeda Torres fue enviada a juicio por los delitos de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos.

La decisión la tomó el Juzgado Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa, luego de la investigación presentada por la Fiscalía contra la Corrupción.

"De acuerdo con la investigación, entre los años 2004 y 2006 cobró la cantidad de Q710 mil por servicios que nunca prestó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, facturando por supuesta asesoría financiera y gestión de un financiamiento por un monto de Q10 millones para dicho ayuntamiento", dijo el MP.

La investigación estableció que el trámite fue realizado por el Instituto de Fomento Municipal y no por Castañeda Torres, además, que la sindicada no pagó impuestos a las facturas emitidas, por lo que defraudó al Estado por Q209 mil 408

"Se determinó que utilizó dinero procedente del ilícito cometido para realizar diversas transacciones financieras", finalizó el MP.