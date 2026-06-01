¡Alerta por lluvias! Inicia temporada de huracanes en el Atlántico

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Para la temporada 2026 se espera la formación de hasta 15 tormentas en el Atlántico. Algunas podrán afectar al país, advierten las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Insivumeh pronóstica lluvias y riesgo de tormentas para este lunes 1 de junio

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) dio a conocer que la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico inició oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para la temporada 2026 se espera la formación de hasta 15 tormentas nombradas en el Atlántico, de las cuales entre 4 y 7 podrían alcanzar la categoría de huracán.

Cabe resaltar que una tormenta tropical se clasifica como huracán cuando sus vientos sostenidos superan los 119 kilómetros por hora. Algunos de los nombres establecidos por la Organización Meteorológica Mundial para los sistemas que se formen este año son Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.

Entre 4 y 7 tormentas podrían alcanzar la categoría de huracán. (Foto: Shutterstock)

¿Afectarán a Guatemala?

Según el Insivumeh, no todos los sistemas representan una amenaza directa para Guatemala, pero si pueden influir en las condiciones atmosféricas del país, por lo que podrían registrarse lluvias frecuentes, crecidas repentinas de ríos, inundaciones o deslizamientos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, así como revisar su Plan Familiar de Respuesta, preparar su Mochila de las 72 Horas e identificar las áreas seguras y de riesgo dentro de sus comunidades.