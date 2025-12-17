The Weeknd firma un acuerdo histórico por su catálogo musical

The Weeknd cerró una alianza estratégica con Lyric Capital Group para que inviertan en su música sin vendérsela.
En el acuerdo se incluye toda la música del artista, desde el inicio de su carrera, hasta 2025, dejando fuera cualquier lanzamiento a partir de 2026.
Con esto The Weeknd mantiene el control creativo total sobre su obra, tanto en publishing como en masters, no se desprende de derechos ni pierde poder alguno de decisión sobre su música.
The Weeknd sigue ligado a XO, Republic y Universal Music Group, promoviéndolo y vendiendo como siempre.
La cifra exacta del acuerdo no se ha hecho pública, sin embargo, reportes previos de Bloomberg y Billboard valoran los activos del artista en más de 1.000 millones de dólares.
De confirmarse una cifra similar, estaríamos ante uno de los acuerdos de catálogo más grandes de la historia, solo por detrás del de Queen con Sony.