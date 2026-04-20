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Guatemala clasifica en todas las categorías de karate rumbo a Santo Domingo 2026

  • Por Pablo Arrivillaga
20 de abril de 2026, 16:43
Los karatecas nacionales buscarán traducir este dominio en medallas. (Foto: COG)

Los karatecas nacionales buscarán traducir este dominio en medallas. (Foto: COG)

La selección de karate de Guatemala firmó una actuación sobresaliente en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al asegurar las 13 plazas en todas las categorías en las que compitió.

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El evento se disputó el jueves y viernes de la semana pasada en República Dominicana, donde se definieron los boletos disponibles para la cita regional que se celebrará entre el 24 de julio y el 8 de agosto. En total, el clasificatorio otorgó más de un centenar de plazas entre los países participantes.

El equipo chapín respondió con solidez en cada presentación, logrando ubicarse dentro de los puestos de clasificación exigidos y confirmando su crecimiento competitivo en el área.

 

 

Entre las actuaciones más destacadas, María Renee Wong selló su pase tras imponerse a rivales de México y Costa Rica, mientras que Luisa Fernanda Palencia también aseguró su clasificación luego de superar a oponentes de Venezuela y Cuba, consolidando así el pleno de boletos para la delegación nacional.

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