Kevin Cordón es agasajado con un nuevo reconocimiento

Luego de su sobresaliente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el guatemalteco Kevin Cordón recibió un nuevo reconocimiento.

El evento se llevó a cabo la tarde de este viernes 10 de septiembre.

Fue a través de una conferencia de prensa organizada por la Internacional Cámara de Comercio Guatemala USA, que el atleta fue agasajado.

Según los representantes de la entidad, el motivo fue por la destacada participación en los Olímpicos.

Cordón por su parte mostró una enorme sonrisa, en donde además dijo estar feliz y motivado.

“ Me han dado este bonito reconocimiento, eso en lo personal me alegra y sobre todo me motiva a seguir luchando ”

Kevin Cordón

, atleta guatemalteco