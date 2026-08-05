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Guatemala gana dos medallas de bronce en squash en Santo Domingo 2026

  • Por Pablo Arrivillaga
05 de agosto de 2026, 12:23
El squash continúa siendo una de las disciplinas que aporta preseas a la delegación chapina. (Foto: COG)

El squash continúa siendo una de las disciplinas que aporta preseas a la delegación chapina. (Foto: COG)

El squash también aportó al medallero de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe este miércoles.

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Nuestros delegados alcanzaron dos medallas de bronce en las modalidades de dobles femeninos y dobles mixtos.

La primera presea llegó gracias a Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval, quienes alcanzaron las semifinales del dobles femenino. La pareja guatemalteca cayó 2-0 frente al equipo de Guyana, resultado que les permitió asegurar el tercer lugar del torneo y subir al podio.

 

 

Por otro lado, Winifer Bonilla y Ricardo Toscano también se colgaron el bronce en la modalidad de dobles mixtos.

Los nacionales fueron superados 2-0 por la dupla de Colombia en las semifinales, pero cerraron una destacada participación con una nueva medalla para nuestro país.

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