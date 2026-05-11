Marc Márquez fue operado con éxito tras accidente en el GP de Francia

El español Marc Márquez fue operado con éxito este domingo en Madrid, un día después de sufrir una fuerte caída durante la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans.
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El piloto de Ducati perdió el control de su moto cuando marchaba en la séptima posición y salió despedido en la penúltima vuelta, impactando violentamente contra el asfalto.
La escudería italiana informó que Márquez fue sometido a una doble intervención quirúrgica en el hospital Ruber Internacional de Madrid.
La primera operación sirvió para estabilizar la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión sufrida durante el accidente del sábado.
Así fue el accidente de Marc Márquez ocurrido el sábado en Le Mans
Además, los médicos aprovecharon para realizar un procedimiento previamente programado en el hombro derecho del siete veces campeón de MotoGP, retirándole dos tornillos y un fragmento óseo de una antigua operación que estaba comprimiendo el nervio radial.
Ducati confirmó que el piloto permanecerá hospitalizado hasta el lunes y posteriormente iniciará el proceso de rehabilitación.
La evolución de su recuperación definirá cuándo podrá regresar a las pistas, aunque ya está descartado para el Gran Premio de Cataluña del próximo fin de semana.