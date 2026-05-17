LaLiga define el drama del descenso y los cupos europeos

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LaLiga encara la jornada 37 con el título ya decidido a favor del FC Barcelona, pero con una lucha muy viva por evitar el descenso y definir los puestos europeos.

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En la cola de la clasificación, con el Real Oviedo ya descendido, hasta nueve equipos se aprietan en cuatro puntos.

A falta de seis puntos por disputarse, el Sevilla (12º, a cuatro puntos del descenso) se enfrenta al Real Madrid buscando certificar matemáticamente la salvación.

Su victoria el miércoles en el campo del Villarreal le permitió dar un paso de gigante hacia la tranquilidad luego de haber coqueteado con los puestos de descenso.

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Último partido en casa.



Más juntos que nunca. pic.twitter.com/yqaaP2Jy82 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 16, 2026

El equipo blanco por su parte, en medio del proceso electoral lanzado por su presidente Florentino Pérez, sigue intentando acabar el campeonato con victorias que palíen las polémicas de los últimos días.

Espanyol (14º) y Osasuna (13º) se enfrentan en un choque en el que el ganador puede dar el gran salto hacia la salvación. Empatados a 42 puntos el que logre sumar las tres unidades podrá dar por hecha su permanencia.

"Queda un último paso para conseguir el puñetero (fastidioso) objetivo de una vez y a partir de ahí descansar porque está siendo un año duro y no se esperaba", dijo el entrenador del Espanyol, Manolo González.

Pugna por Europa

El Celta de Vigo (6º), tras perder sus opciones de alcanzar el quinto puesto que da acceso a la Liga de Campeones, defiende ahora su plaza en la Europa League.

El equipo celeste aventaja en solo dos puntos al Getafe, que visita al Elche, otro de los clubes que pelea por la salvación.

El Atlético de Madrid (4º), por su parte, recibirá al Girona en el último encuentro de Antoine Griezmann ante su público antes de poner rumbo al Orlando de la MLS estadounidense.