Trailer embiste varios vehículos luego de perder el control (Video)

  • Con información de Jorge Senté
10 de diciembre de 2025, 11:17
Embistió a 5 vehículos tras quedar sin frenos. (Foto: Jorge Senté)

El conductor de un tráiler perdió el control y terminó volcando después de chocar contra cinco vehículos. 

El conductor de un trailer perdió el control del mismo en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Progreso. 

Tras impactar a los cinco automóviles, el tráiler volcó por lo cual está obstaculizado el paso hacia el Norte de la carretera.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios que brindaron atención pre hospitalaria a los afectados. También realizaron el trasladado a un hombre a la emergencia del hospital San Juan de Dios. 

Bomberos acudieron rápidamente al hecho para brindar primeros auxilios. (Foto: Jorge Senté)
