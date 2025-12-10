Trailer embiste varios vehículos luego de perder el control (Video)

El conductor de un tráiler perdió el control y terminó volcando después de chocar contra cinco vehículos.
El conductor de un trailer perdió el control del mismo en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Progreso.
Tras impactar a los cinco automóviles, el tráiler volcó por lo cual está obstaculizado el paso hacia el Norte de la carretera.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios que brindaron atención pre hospitalaria a los afectados. También realizaron el trasladado a un hombre a la emergencia del hospital San Juan de Dios.