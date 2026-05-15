¡Le tiraban piedras! Evitan que iguana sea lastimada en zona 10

Una iguana se encontraba en un árbol cuando transeúntes intentaban agredirla.
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Varias personas fueron sorprendidas cuando le tiraban piedras a una iguana que se encontraba en un árbol, en el arriate central del bulevar Los Próceres y 6a. avenida de la zona 10 capitalina.
Un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) intervino para evitar que el animal fuera lastimado o incluso asesinado por los transeúntes.
Se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), pero los agresores lograron huir con rumbo desconocido, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.