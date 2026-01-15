"Luka es la referencia de este equipo", asegura LeBron en los Lakers

-

Ya con 41 años sobre la espalda, la estrella LeBron James parece haberse adaptado a su nuevo rol en Los Angeles Lakers para esta temporada, en la que incluso el mismo "rey" ha asegurado que Luka Doncic es el líder del equipo angelino.

OTRAS NOTICIAS: Steelers temen que Rodgers no vuelva ante la ausencia de Tomlin

"Luka no necesita modificar su juego por mí. Es la referencia de este equipo. Es más que nosotros adaptemos nuestro juego a él, tenemos que hallar la manera de hacerlo para encontrar el éxito y que nos vaya bien", aseguró en una entrevista reciente.

LeBron and Luka were HOOPIN’#VoteLakers: https://t.co/0D2NLsWpgo pic.twitter.com/yk95BgTaii — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 14, 2026

De esta manera, "King James" demuestra que el esloveno es el nuevo jugador franquicia de los Lakers, justo como se esperaba cuando hicieron el movimiento para llevarlo desde los Dallas Mavericks a mitad de la temporada pasada.

Pero esto no significa de LeBron no sea importante: "Siempre he sido un jugador completo. He tenido que cambiar mi forma de jugar para adaptarme a lo que me pide el equipo ahora con Luka. Estoy jugando mucho sin balón, así que voy encontrando posiciones para lanzar y situaciones que sean favorables cuando estoy en pista".

Todo esto también aparece en el contexto en el que la dirigencia de los angelinos analiza qué hacer con James, pues está en su último año de contrato y todavía no parece haber negociaciones avanzadas para una renovación, por lo que un traspaso para sacarle provecho a su ficha está en el ambiente, algo que nunca la ha pasado al veterano.

Lo que es cierto es que ambos (James y Doncic) han encontrado la manera de jugar juntos y esta temporada se han encargado de revitalizar a los Lakers, que esperan ser competitivos de cara a la postemporada, para buscar su título número 18, el primero desde 2020.