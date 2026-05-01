El más rápido: Charles Leclerc domina las prácticas libres en Miami

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El monegasco Charles Leclerc marcó el viernes el mejor tiempo de la primera y única sesión de ensayos libres del Gran Premio de Miami, cuarta prueba de las 22 que componen el Mundial de Fórmula 1 de 2026.

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Bajo el aplastante calor de la Florida, con hasta 32 grados a la sombra y 58 en pista, en el Miami International Autodrome (5,412 km) el piloto de Ferrari se impuso al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al australiano Oscar Piastri (McLaren).

El heptacampeón del mundo británico Lewis Hamilton terminó cuarto, justo por delante de los dos Mercedes del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell, relegados a casi ocho décimas de Leclerc.

Ferrari's Charles Leclerc tops the FP1 timesheets



The full classification from practice is IN! ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2CYBNwlqGz — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Antonelli se perdió el final de la sesión debido a un "problema de motor", según indicó su escudería.

Debido a la carrera esprint de este Gran Premio, esta fue la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana y se prolongó de 60 a 90 minutos para permitir a los pilotos adaptarse a los ajustes del reglamento técnico que entran en vigor en Miami.

De hecho, durante la pausa forzada de cinco semanas provocada por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio, las autoridades y las escuderías acordaron introducir modificaciones a las que debían adaptarse ahora.

Si bien no deberían trastocar la jerarquía ni poner en tela de juicio la hegemonía de Mercedes, estos ajustes han sido celebrados por la mayoría de los pilotos como un avance, aunque aún tímido. La calificación para la carrera esprint será este mismo viernes.