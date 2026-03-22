Léster Martínez dedica su título mundial a Guatemala y a su familia

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Conmovido y aún con la emoción a flor de piel, el guatemalteco Léster Martínez compartió sus primeras palabras tras consagrarse campeón mundial.

Visiblemente emocionado, entre lágrimas y rodeado por su equipo, Léster Martínez expresó su felicidad tras lograr el resultado que tanto había buscado a lo largo de su carrera.

"Me siento contento por el resultado; siempre toda la gloria y honra para Dios", expresó el pugilista guatemalteco, quien también agradeció el respaldo de sus padres, su familia, su novia, su equipo de trabajo y de todos los guatemaltecos presentes en la arena que lo alentaron hasta el final, coreando a todo pulmón "¡Sí se pudo!".

Martínez también tuvo palabras de respeto para su rival, el estadounidense Immanuwel Aleem, reconociendo la dificultad del combate. "Todo mi respeto hacia Aleem, eres un guerrero. Conocíamos de su experiencia y de lo buen peleador que es, pero estábamos listos para eso y más", señaló. Por su parte, Aleem correspondió al gesto mostrando respeto hacia el guatemalteco y enviando un saludo a los aficionados de Guatemala.

HISTORY FOR GUATEMALA



Lester Martinez goes 12 rounds and gets it done.



Your new WBC Super Middleweight Interim Champion.



A nation celebrates.#MartinezAleem pic.twitter.com/4K7MUUW20G — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

Sobre lo que viene en su carrera, Léster dejó claro que su objetivo es continuar avanzando hacia combates de mayor nivel. "Ahora soy el retador", afirmó al referirse a la posibilidad de enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez o al francés Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El petenero aseguró que trabajará para llegar en la mejor forma posible ante cualquiera de los rivales que se presenten.

El guatemalteco continúa invicto como profesional, luego de 21 combates. (Foto: Víctor Escobedo / Nuestro Diario)

Antes de retirarse del ring, Léster cerró con un mensaje que conmovió a los presentes en el recinto. "¡Arriba Guatemala! Les agradezco mucho... y tenía guardado esto desde hace mucho... mamá, papá... su hijo es campeón del mundo", dijo, rompiendo en lágrimas mientras celebraba el momento más importante de su carrera hasta ahora.