Leticia Calderón desmiente rumores sobre su muerte

- Video con IA difunde noticia falsa sobre Leticia Calderón. PODRÍA INTERESARTE: Rocío Lazo regresa a la televisión en nuevo programa Las redes sociales se encendieron este miércoles tras difundirse un video que anunciaba falsamente la muerte de Leticia Calderón, reconocida actriz mexicana de 57 años. La actriz reapareció en redes sociales para desmentir su muerte. (Foto: X) El material, que mostraba a Galilea Montijo supuestamente informando el fallecimiento, alarmó a miles de usuarios en internet. Sin embargo, la conductora de La Casa de los Famosos México aclaró en vivo que todo era una manipulación generada con inteligencia artificial. "No se dejen llevar por videos falsos. Se nota que algo está mal, pero el susto nadie te lo quita", explicó Montijo. Junto al actor Juan Ferrara. (Foto: X) OTRAS NOTICIAS: Belinda y Cher juntas en Hollywood en la gala de Swarovski Poco después, la propia Calderón reapareció en redes con una sonrisa y un mensaje tranquilizador: "Estoy vivita y coleando. Excelente semana". Salvador Pineda y Leticia en la telenovela "Esmeralda". (Foto: X) La actriz, recordada por sus papeles en Esmeralda y La indomable, continúa activa en producciones recientes como El amor invencible y Mi amor sin tiempo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lety Calderón (@letycalderon79)